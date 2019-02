Rumäniens Regierung greift erneut in Justizsystem ein

Im EU-Ratsvorsitzland Rumänien hat die Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila am Dienstag per Eilerlass erneut umfassend in das Justizsystem eingegriffen. Sie räumte der neuen Sonderermittlungsbehörde für Justizstraftaten beispiellose Vollmachten ein, schwächte die Rolle des Justizrates und schränkte die Amtsbefugnisse des Generalstaatsanwalts deutlich ein.