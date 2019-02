Achtes Mitglied verlässt britische Labour-Partei

Aus Protest gegen den Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn hat ein achtes Mitglied die britische Labour-Partei verlassen. Corbyn habe "diese Plage des Antisemitismus in unserer Partei eingeführt oder zugelassen", sagte die Unterhausabgeordnete Joan Ryan am Mittwoch dem Rundfunksender BBC. Der Antisemitismus habe "die Partei vollständig infiziert".

© APA (AFP)

Zudem habe sie den Eindruck, dass Corbyn "einem harten Brexit Vorschub leistet", kritisierte Ryan. Am Montag waren sieben Labour-Mitglieder aus der Oppositionspartei ausgetreten. Sie begründeten ihren Schritt ebenfalls mit dem Umgang Corbyns mit dem EU-Austritt und mit den Antisemitismus-Vorwürfen. Die Abgeordneten Chuka Umunna, Luciana Berger, Ann Coffey, Angela Smith, Chris Leslie, Mike Gapes und Gavin Shuker bilden im Unterhaus nun eine unabhängige Fraktion. Umunna hat angekündigt, eine neue Partei der politischen Mitte gründen zu wollen.

Ryan sagte, es gebe eine "große Zahl" von Labour-Abgeordneten, die mit der Parteiführung unzufrieden seien. Sie hoffe, dass sich weitere Parteimitglieder der neuen Unabhängigen Gruppe anschließen würden. Wie die Zeitung "Sun" und der Sender ITV berichteten, überlegen auch bis zu drei Mitglieder der Konservativen, sich der Gruppe anzuschließen. Dies würde eine deutliche Veränderung der britischen Parteienlandschaft bedeuten.

Die beiden größten britischen Parteien - Labour und Tories - sind angesichts des bevorstehenden EU-Austritts tief zerstritten. Zugleich belasten Antisemitismusvorwürfe die Labour-Partei, seit der EU-Skeptiker Corbyn im Jahr 2015 den Parteivorsitz übernahm.

In der Labour-Partei wird seit Monaten über Antisemitismus in den eigenen Reihen debattiert. Corbyn hatte im August eingeräumt, dass Labour ein "echtes Problem" mit Antisemitismus habe. Dem Palästina-Aktivisten wurde auch selbst immer wieder Antisemitismus vorgeworfen. Im November nahm die britische Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts "antisemitischer Hassverbrechen" in der Labour-Partei auf.