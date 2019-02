Premierministerin May zu Brexit-Gesprächen in Brüssel

Rund fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens will Premierministerin Theresa May am Mittwoch (18.30 Uhr) abermals mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verhandeln. Nachbesserungen sollen dem Brexit-Abkommen doch noch eine Mehrheit im britischen Unterhaus sichern. Die EU lehnt allerdings jede Änderung des Vertrags ab.