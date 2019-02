Mehrere Menschen von Lawine in Crans Montana verschüttet

In den Schweizer Alpen ist eine Lawine in einem Skigebiet abgegangen. Nach Angaben der Polizei wurden am Dienstagnachmittag mehrere Menschen verschüttet. Das Onlineportal "lenouvelliste.ch" zitierte Nicolas Feraud, Bürgermeister von Crans Montana, mit der Angabe, zehn bis zwölf Personen würden noch vermisst.