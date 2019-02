Modedesigner Karl Lagerfeld 85-jährig gestorben

Der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld ist gestorben, berichteten am Dienstag mehrere französische Medien. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe eine dem Modekonzern Chanel nahestehende Quelle das Ableben des "Modezars" nun bestätigt. Eine Person im Umfeld des Modehauses Chanel bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht des französischen Magazins "Paris Match", so Reuters.