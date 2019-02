Trump rief Militär in Venezuela zu Abkehr von Maduro auf

US-Präsident Donald Trump hat den Militärs in Venezuela mit schweren Konsequenzen gedroht, wenn sie Staatschef Nicolás Maduro weiter unterstützen. "Wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, werdet ihr keinen sicheren Hafen finden und keinen Ausweg. Ihr werdet alles verlieren", sagte Trump am Montag bei einer Rede in Miami an die venezolanischen Militärs gerichtet, die noch hinter Maduro stehen.