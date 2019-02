ManUnited nach 2:0 bei Chelsea im FA-Cup-Viertelfinale

Manchester United hat sich im Achtelfinal-Schlager des englischen Fußball-FA-Cups bei Chelsea durchgesetzt. Der Rekordmeister triumphierte am Montagabend in London mit 2:0 (2:0). Mann des Spiels war Weltmeister Paul Pogba mit einem Tor und einem Assist. Bei Chelsea steht Trainer Maurizio Sarri vor dem Aus. Die Londoner waren zuletzt in der Liga auf Platz sechs abgestürzt.