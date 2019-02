Lieferwagen prallte in Bezirk-Mödling gegen Unterführung

Ein Pakettransporter ist am Montagnachmittag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) gegen eine Bahnunterführung geprallt. Das Dach des Kastenaufbaus wurde abgerissen. Ein zufällig anwesender ÖBB-Einsatzleiter ließ den Zugverkehr stoppen und alarmierte die Einsatzkräfte. Bis zum Eintreffen eines Statikers blieb die Südbahnstrecke gesperrt, berichtete die örtliche Feuerwehr auf ihrer Webseite.