Salzburger Festspiele: Hinterhäuser will sich bewerben

Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat in seiner Sitzung am Montag wichtige personelle Weichenstellungen vorgenommen. Aus Gründen der Planungssicherheit werde die Stelle des Intendanten umgehend ausgeschrieben, teilte das Festival per Aussendung mit. Markus Hinterhäuser habe dabei heute bejaht, sich gerne wieder bewerben zu wollen. Sein 5-Jahres-Vertrag läuft mit 30. September 2021 aus.