Sohn löschte seine Familie in Sofia mit Axt aus

Die grausame Tötung einer ganzen Familie erschüttert Bulgarien: Ein 25-Jähriger soll mit einer Axt seine Eltern, seine Großmutter und seinen Bruder erschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die vier Leichen seien in ihrem Haus in Nowi Iskar am Rande der Hauptstadt Sofia entdeckt worden - nachdem der getötete Vater seit zwei Tagen nicht zur Arbeit erschienen war.