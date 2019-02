Explosion nahe OSZE-Hauptquartier in Donezk

In der Nähe des OSZE-Hauptquartiers in der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk sind mehrere Sprengsätze explodiert. Es sei jedoch niemand verletzt worden, meldeten örtliche Medien am Montag. Es habe auch keine größeren Schäden gegeben.