Saudi-Arabien will Rüstungsindustrie massiv ausbauen

Saudi-Arabien will seinen Rüstungskonzern Sami massiv ausbauen und bis 2030 unter den zehn größten Rüstungsexportunternehmen der Welt etablieren. Der deutsche Sami-Chef Andreas Schwer sagte am Montag, sein Unternehmen strebe in den nächsten fünf Jahren einen Umsatz von zehn Milliarden Dollar an. Ein Drittel solle dazu bis 2030 der Export beitragen.