Skiflug-Weltmeister Tande muss Saison vorzeitig beenden

Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande muss seine Saison nach einem erneuten körperlichen Rückschlag vorzeitig beenden. Der Norweger erlitt vor einer Woche in Lahti bei einem Sprung eine Knieverletzung und muss sechs Wochen pausieren, wie der Weltverband FIS am Montag mitteilte. Damit verpasst Tande auch die Nordische Ski-WM, die am Mittwoch in Seefeld beginnt.