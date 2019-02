Mehr als 1.000 IS-Anhänger von Syrien in Irak geflohen

Mehr als 1.000 Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sollen einem Medienbericht zufolge von Syrien in den Irak geflohen sein. Dabei könnten sie bis zu 200 Millionen US-Dollar in bar dabei gehabt haben, berichtete der US-Sender CNN am Montag unter Berufung auf nicht näher genannten Vertreter des US-Militärs.