Elfjährige bei Felssturz im Salzkammergut schwer verletzt

Ein elfjähriges Mädchen aus Leipzig in Deutschland ist Sonntagnachmittag bei einem Felssturz auf der Salzkammergut Straße (B145) in Ebensee (Bezirk Gmunden) schwer verletzt worden. Der Wagen der Familie war von einem herabfallenden Gesteinsbrocken am Dach getroffen worden, berichtete die Polizei.