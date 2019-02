Lenker stürzte mit Pkw im Bezirk Mödling in Bach

Ein Lenker hat in der Nacht auf Montag mit seinem Pkw auf der B11 in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ein Brückengeländer durchbrochen und ist mit dem Wagen in den Mödlingbach gestürzt. Der Mann befreite sich nach Feuerwehrangaben selbst aus dem Fahrzeug. Er wurde verletzt und in das Landesklinikum Mödling eingeliefert.