11. Saisonsieg für Kobayashi in Willingen, Kraft Zehnter

Die ÖSV-Skispringer haben bei der WM-Generalprobe in Willingen kein zusätzliches Selbstvertrauen getankt. Nach dem sechsten Platz im Teambewerb und keinem Top-Ten-Rang am Samstag war Stefan Kraft am Sonntag als Zehnter der bestplatzierte Österreicher. Der Japaner Ryoyu Kobayashi baute mit seinem elften Saisonsieg die Gesamtführung aus.