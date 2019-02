Geköpfte Frauenleiche in Pariser Wohnung gefunden

Grausiger Fund in Paris: Einsatzkräfte haben am Sonntag die geköpfte Leiche einer Frau in ihrer Wohnung entdeckt. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur. Über die Hintergründe gab es zunächst keine Angaben. Laut dem Sender "France Bleu" wurde der Kopf der Frau im Ofen gefunden.