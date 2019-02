Tschechischer Premier Babis zum ANO-Parteichef wiedergewählt

Der tschechische Premier Andrej Babis ist am Sonntag erwartungsgemäß und klar zum Chef seiner Protestbewegung ANO wiedergewählt worden. Auf dem ANO-Parteitag in Prag haben in einer geheimen Wahl 206 von 238 anwesenden Delegierten für ihn gestimmt. Dreizehn Delegierte waren dagegen, 19 enthielten sich der Stimme. Babis hatte keinen Gegenkandidaten.