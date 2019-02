Versuchter Raubüberfall auf 16-Jährigen in Linz

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Linz von einer Gruppe von acht bis zehn Personen überfallen und mit einem Faustschlag auf den Kopf verletzt worden. Danach flüchteten die Täter ohne Beute, berichtete die Pressestelle der oberösterreichischen Polizei am Sonntag.