Goldener Bär der Berlinale geht an "Synonyme"

Das Drama "Synonyme" des israelischen Regisseurs Nadav Lapid hat den Goldenen Bären der 69. Berlinale gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend in Berlin bekannt. Die deutsche Filmemacherin Angela Schanelec wurde mit einem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. Der große Preis der Jury ging an Francois Ozon für seinen Film "Gelobt sei Gott" über Missbrauch in der katholischen Kirche.