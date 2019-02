Mehrere Tausend "Schlümpfe" trafen sich in Deutschland

Diesmal waren genügend "Schlümpfe" da: Drei Jahre nach einem gescheiterten Rekordversuch haben sich nun ganze 2.762 blau geschminkte Menschen mit weißer Mütze in Lauchringen am Hochrhein in Süddeutschland getroffen. Nach Angaben der Organisatoren wurde damit ein Schlumpf-Weltrekord aufgestellt.