Erneut weniger Teilnehmer bei "Gelbwesten"-Protesten

Die Zahl der Teilnehmer an den "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich nimmt weiter ab. Am Samstag kamen landesweit nach Angaben der Polizei noch rund 10.000 Menschen zu den Kundgebungen, nach 50.000 in der Vorwoche. Auf dem Höhepunkt im November waren es noch mehr als 300.000 gewesen.

© APA (AFP)

Die größten Kundgebungen an diesem Wochenende gab es in Paris, wo laut Polizei 4000 Menschen zusammenkamen. Proteste gab es aber auch in anderen Städten wie Bordeaux, Straßburg, Marseille und Lyon. Nach zahlreichen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten in den vergangenen Wochen blieben die Proteste diesmal bis zum Nachmittag überwiegend friedlich. In Paris allerdings setzten die Behörden Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben. In Toulouse wurden Steine auf Polizisten geworfen und Papierkörbe in Brand gesetzt.

Seit dem 17. November demonstrieren die "Gelbwesten" jeweils am Samstag, vorrangig gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron. Die Proteste entzündeten sich zunächst an Plänen der Regierung, die Benzinpreise zu erhöhen, später dann ging es um Macrons Wirtschaftspolitik insgesamt. Als Reaktion hat der Präsident einen so genannten nationalen Dialog begonnen, in dem er sich unter anderem in Diskussionsveranstaltungen Bürgern stellt.

Während diese Zugeständnisse vielen "Gelbwesten" nicht reichen, macht sich drei Monate nach Beginn der Bewegung eine gewisse Müdigkeit breit. Erstmals wünscht sich laut einer Umfrage von Elabe eine Mehrheit von 56 Prozent der Franzosen ein Ende der Proteste.