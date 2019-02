Noch viele Zivilisten in letzter IS-Bastion in Ostsyrien

Auch nach der Flucht von tausenden Menschen aus der letzten Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ostsyrien sind dort laut einem kurdisch-arabischen Bündnis weiter zahlreiche Zivilisten präsent. "Es gibt immer noch eine große Zahl von Zivilisten dort", sagte der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Adnan Afrin, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.