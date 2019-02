Ein Todesopfer bei Brand in Migrantensiedlung in Kalabrien

In San Ferdinando in der süditalienischen Region Kalabrien ist in der Nacht auf Samstag ein Brand in einer Barackensiedlung ausgebrochen, in der mehrere bei der Orangenernte illegal eingesetzte ausländische Arbeiter schliefen. Dabei kam ein 25-Jähriger aus Senegal ums Leben, berichteten italienische Medien am Samstag. 30 Baracken wurden demnach von den Flammen zerstört.