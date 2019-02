Arbeiter geriet in Bahn-Oberleitung und starb

Ein 30-Jähriger hat am Freitag bei Baumschnittarbeiten in seinem Heimatbezirk Tulln einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der Mann war in Kritzendorf, einer Katastralgemeinde von Klosterneuburg, in die Oberleitung der Franz-Josefs-Bahn geraten. Für den Arbeiter kam jede Hilfe zu spät, teilte die Landespolizeidirektion mit.