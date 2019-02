Keine warme Mahlzeiten für 120.000 Kinder in Madagaskar

Rund 120.000 Kinder in einem Dürregebiet in Madagaskar bekommen wegen Geldmangels beim Welternährungsprogramm (WFP) keine warme Mahlzeit mehr in ihrer Volksschule. Für viele der betroffenen Kinder im Süden des Inselstaats sei das Essen - eine Mischung aus Getreideflocken, Linsen, Öl und zusätzlichen Nährstoffen - oft die einzige warme Mahlzeit, erklärte das WFP am Freitag.