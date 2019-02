Leiche von verunglücktem Sala nach Argentinien überführt

Dreieinhalb Wochen nach dem Tod des argentinischen Fußballers Emiliano Sala bei einem Flugzeugabsturz über dem Ärmelkanal ist seine Leiche in seine Heimat überführt worden. Die British-Airways-Maschine mit Salas Sarg landete am Freitag in Buenos Aires. Später sollte die Leiche in Salas Heimatdorf Progreso in der Provinz Santa Fe gebracht werden, wo am Samstag die Trauerfeier stattfindet.