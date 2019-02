Niederländische Skifahrer schlugen Tiroler nieder

Mehrere niederländische Urlauber haben in St. Anton am Arlberg einen 28-jährigen Einheimischen attackiert und niedergeschlagen. Der 28-Jährige hatte zuvor beobachtet, wie zwei offensichtlich alkoholisierte Mitglieder der Urlaubergruppe mit ausgeliehenen Ski über eine Stahltreppe gefahren waren und hatte ein Foto davon gemacht, teilte die Polizei am Freitag mit.