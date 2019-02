US-Museum zeigt Spätwerk von Monet

Das de Young Museum in San Francisco stellt in der Schau "Monet: The Late Years" das Spätwerk von Claude Monet (1840-1926) vor. Bis Ende Mai sind in der Westküstenmetropole 50 Gemälde hauptsächlich aus den Jahren 1913 bis 1926 zu sehen. Nach dem Tod seiner zweiten Frau und seines ältesten Sohnes arbeitete der unter zunehmender Sehschwäche leidende Künstler zumeist in seinem Garten in Giverny.