Frankreichs Botschafter kehrt am Freitag nach Rom zurück

Frankreichs Botschafter in Italien soll noch am heutigen Freitag nach Rom zurückkehren. Das gab Europaministerin Nathalie Loiseau gegenüber dem Radiosender RTL bekannt. Der Botschafter war am 7. Februar abgezogen worden. Frankreichs Regierung hatte Italien zuvor eine "inakzeptable Einmischung" in die französische Politik vorgeworfen.