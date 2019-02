18 Tote bei Anschlag auf Sicherheitskräfte in Kaschmir

Facebook

Die in Kaschmir aktive Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed reklamierte den Anschlag für sich. Medienberichten zufolge handelte es sich um den schwersten Anschlag auf indische Sicherheitskräfte seit einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Kaschmir im Jahr 2016, auf den Indien nach eigenen Angaben mit einem "chirurgischen Schlag" in Pakistan antwortete. Indien hat in der unruhigen Kaschmir-Region Schätzungen zufolge rund 500.000 Soldaten stationiert.

Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indien und seiner Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 streiten die beiden Länder um die Herrschaft über Kaschmir. Die heutigen Atommächte führten bereits zwei Kriege um das Gebiet. Im von Indien verwalteten Teil kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Anhängern einer Abspaltung des überwiegend muslimischen Kaschmirs vom mehrheitlich hinduistischen Indien. Dabei kamen seit den späten 1980er Jahren Zehntausende Menschen ums Leben.