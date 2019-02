Stoltenberg fordert Beteiligung Kabuls an Friedensgesprächen

Zum Ende eines zweitägigen Treffens der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die USA aufgefordert, die afghanische Regierung in die Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban einzubeziehen. Dies müsse aus seiner Sicht "so schnell wie möglich" erfolgen, sagte Stoltenberg.