Kongress in Washington gegen US-Militärinvasion in Venezuela

US-Präsident Donald Trump kann im Fall einer militärischen Intervention in Venezuela nicht auf den US-Kongress bauen. Er wundere sich über das Säbelrasseln von Trump und dessen Andeutungen bezüglich der Entsendung von Militär, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Kongresses, der Demokrat Eliot Engel. "Ich will es für alle deutlich sagen: Eine US-Militärinvasion ist keine Option."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Trump bekräftigte am Mittwoch hingegen, dass er "alle Optionen" für Venezuela prüfe. Er bemerkte, dass Venezuelas Präsident Nicolas Maduro einen "schrecklichen Fehler" begangen habe, als er die Einreise internationaler humanitärer Hilfe in das Land verhinderte. Trump bezeichnete die Situation im Land als "sehr traurig".

US-Präsident Trump kritisierte den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro dafür, dass er US-Hilfsgüter nicht ins Land lässt. Maduro begehe einen "furchtbaren Fehler", sagte Trump bei einem Treffen mit Kolumbiens Präsident Ivan Duque Marquez.

Unterdessen teilte der niederländische Außenminister Stef Blok mit, die niederländische Karibikinsel Curacao soll eine logistische Drehscheibe für humanitäre Hilfsgüter für Venezuela werden. Diese Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Regierung von Curacao genommen worden. Der selbst ernannte Interimspräsident Venezuelas Juan Guaido und die USA hätten darum gebeten.

"Die Regierung will damit erreichen, dass die Hilfe tatsächlich auch der Bevölkerung Venezuelas zur Verfügung gestellt wird", teilte der Außenminister mit. Einzelheiten müssten noch ausgearbeitet werden. Blok erklärte, er sei über die verschlechterte Lage in dem Land "sehr besorgt".

Mexikos Präsident schlug vor, Hilfsgüter in Venezuela von den Vereinten Nationen verteilen zu lassen. So lasse sich eine politische Färbung umgehen, sagte Andres Manuel Lopez Obrador. "Das ist ein Anliegen der humanitären Hilfe, das sich nicht mit politischen oder ideologischen Haltungen vermischen sollte." Venezuela solle sich an die UNO wenden, damit die Hilfsgüter das venezolanische Volk erreichen könnten, sagte der Linkspolitiker. Seit gut einer Woche stehen an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela Laster mit Lebensmitteln, Medikamenten und Hygiene-Artikeln. Das venezolanische Militär lässt diese auf Geheiß von Staatschef Nicolas Maduro nicht passieren.

Das lateinamerikanische Land befinde sich in einer ernsten politischen Krise inmitten von Knappheit an Nahrungsmitteln und Gesundheitsprodukten. Die USA haben wie viele westliche Staaten den selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido anerkannt und sich in dem Machtkampf in Venezuela gegen Präsident Nicolas Maduro gestellt.