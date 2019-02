Unwirksamere Verhütungsmethoden auf dem Vormarsch

Empfängnisverhütung in Österreich ist und bleibt eine Thematik voller Wissenslücken und Missverständnisse: Wie der am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellte dritte "Gynmed-Report" zeigt, gibt es bei hochwirksamen Verhütungsmitteln einen Rückgang. Weniger wirksame Methoden wie etwa Kondome sind dagegen am Vormarsch. Dazu kommt eine zunehmende Skepsis gegen hormonelle Mittel.