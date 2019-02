Facebook

Anne-Sophie Mutter, "Königin der Geige" © AP

Das zuständige Komitee für den Polar Music Prize verkündete am Mittwoch in Stockholm, die 55-jährige Anne-Sophie Mutter werde ausgezeichnet, weil sie als "Königin der Geige" nicht nur eine leidenschaftliche und risikofreudige Musikerin sei, sondern mit ihrer Musik auch eine Geschichtenerzählerin. Ebenfalls geehrt werden das Projekt Playing for Change für seine Arbeit, benachteiligten Kindern in aller Welt musikalische Bildung zu ermöglichen, sowie der Hip-Hop-Pionier Joseph Saddler, besser bekannt als Grandmaster Flash.

Der Preis, der alljährlich bedeutende Errungenschaften in der Musik ehrt, ist mit jeweils einer Million Schwedischen Kronen (rund 101.000 Euro) dotiert und gilt als einer der weltweit bedeutendsten Musikpreise. Vergeben werden die Auszeichnungen am 11. Juni von der Königsfamilie in Stockholm. Im vergangenen Jahr waren die US-Band Metallica und das Musikalische Nationalinstitut Afghanistans mit dem Polarpreis ausgezeichnet worden. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderen Paul McCartney, Pink Floyd und Bob Dylan.

Porträt der Künstlerin

1976 begann in Luzern die Karriere von Anne-Sophie Mutter. Da war sie noch ein Kind. Der große Dirigent Herbert von Karajan nannte sie ein "Wunder". Seit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten begeistert die 1963 im badischen Rheinfelden geborene Ausnahmegeigerin ihre Zuhörer auf allen Kontinenten.

Die attraktive Künstlerin mit den Lachgrübchen im Gesicht wuchs zusammen mit ihren beiden älteren Brüdern im Städtchen Wehr nahe der Schweizer Grenze auf. Ihr Vater war Reporter und Verlagsleiter. Spätestens seit ihrem Debüt unter Karajans Leitung 1977 bei den Salzburger Festspielen gehört sie zu den wirklich großen Geigen-Virtuosen unserer Zeit. Sie konzertiert mit Orchestern von Weltruf, tritt mit den berühmtesten Dirigenten auf - und setzt sich neben der Nachwuchsförderung leidenschaftlich für zeitgenössische Musik ein. Regelmäßig schreiben Komponisten Werke für sie.

"Es ist dieses Erarbeiten einer ganz fremden Materie und die Tatsache, dass ich zwar seit 35 Jahren konzertiere, aber dank der zeitgenössischen Werke immer wieder Aspekte des Geigenspiels entdecke, denen ich noch nicht begegnet bin - auch technische Schwierigkeiten", sagte sie 2012 im Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. "Das ist dann zuerst frustrierend, aber es ist auch wahnsinnig spannend, diese Nuss zu knacken."

Seit langem beklagt die Wahl-Münchnerin Defizite in der Musikausbildung. "Es ist wahnsinnig wichtig, in den Kindergärten anzusetzen, weil Musikunterricht da genau in das richtige Alterszentrum trifft, nämlich in eine Periode, in der das Kind seinen eigenen Körper, seine eigene Stimme erfährt und in der das ganze begreifend erforscht wird", sagt die zweifache Mutter. Mir liegt das Thema sehr am Herzen, weil ich da so viele Fähigkeiten in Kindern brach liegen sehe und wir sie so schrecklich früh auf die sich monetär später auszahlenden Fächer hin drillen."

Die Musikstadt München ist für die Künstlerin von Weltrang Schaltzentrale ihrer vielfältigen Aktivitäten, wenn sie gerade einmal nicht in New York oder Tokio spielt. Von München aus steuert sie auch ihr weltweites Engagement für hervorragenden künstlerischen Streichernachwuchs - die Anne Sophie Mutter-Stiftung. Sie unterrichtet von ihr ausgewählte Schüler oder hilft bei der Wahl des passenden Lehrers und bei der Suche nach dem geeigneten Instrument. Ihre Stiftung vergibt Kompositionsaufträge, "was ich besonders spannend finde, weil natürlich immer noch große Repertoirelücken vorhanden sind".

Ans Karriereende denkt die vier Jahrzehnte konzertierende Geigerin nicht, aber: "Ich lege in regelmäßigen Abständen Pausen ein, entweder einjährige oder wenigstens mehrmonatige, um aus der Distanz zu überprüfen, ob das Hamsterrad, in dem jeder von uns sich bewegt, das Hamsterrad ist, in dem ich leben möchte." In diesen Phasen legt sie ihre millionenteure Stradivari tatsächlich länger beiseite. "Ich hab's immer so gehalten. Ich war nie ein Vielüber im Sinne von endlosen Stunden täglich."

Ihre Weltkarriere verlangt Anne-Sophie Mutter höchste Disziplin und Verzicht auf so manches ab. "Nehmen Sie Skifahren. Ich würde wahnsinnig gerne in Kitzbühel Skifahren, aber die Frage hat sich für mich seit dem 10. Lebensjahr nie gestellt", sagte sie einmal im dpa-Interview. An München schätzt sie "die Nähe zu den Bergen, zu den Seen. Ich liebe die Museen in München. Und wir sind eine der Städte in Deutschland, die über die besten Orchester und Dirigenten verfügen." Aus München kam auch ihr 1995 verstorbener Mann Detlef Wunderlich, Vater ihrer Tochter und ihres Sohnes. Von 2002 bis 2006 war sie mit dem Dirigenten und Komponisten André Previn verheiratet.

Die Zahl ihrer Auszeichnungen dürfte Anne-Sophie Mutter selbst kaum kennen. Die Liste ist lang. Im Jänner wurde sie mit dem Orden der Lutoslawski Gesellschaft in Warschau ausgezeichnet. 2008 erhielt sie den mit 200.000 Euro dotierten internationalen Ernst von Siemens-Musikpreis, die höchste Auszeichnung, die in der Klassikszene zu vergeben ist.

Zwar spielen auch Anne-Sophie Mutters Kinder Instrumente, doch ein Familientrio gibt es nicht: "Wir musizieren selten zusammen, weil das Haus schon so voll ist mit Musik." Von ihren inzwischen erwachsenen Kindern wird keines Berufsmusiker - "ein Wahnsinniger in der Familie reicht".