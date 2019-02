Mozarthaus Vienna Mozart als "Reisender in Europa"

Rund ein Drittel seines Lebens war Wolfgang Amadeus Mozart auf Reisen. Rund 95 Prozent der Besucher im Mozarthaus Vienna kommen von auswärts, sind also Reisende. Was liegt daher näher, als beides miteinander zu verbinden? "Mozart: Reisender in Europa" heißt die ab Mittwoch geöffnete Schau in dem zur Wien Holding zählenden Museum, wo man 2018 mit 202.000 Gästen einen Rekordbesuch verzeichnete.