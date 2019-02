Gangway eingebrochen - Passagiere stürzten auf Rollbahn

Wegen einer defekten Flugzeugtreppe sind mehrere Passagiere auf dem Weg zu ihrer Maschine in Sibirien auf die Rollbahn gestürzt. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der vordere Teil der Gangway am Flughafen Barnaul in der Region Altai plötzlich einstürzt. Sechs Menschen, die gerade das Flugzeug betreten wollen, fielen einige Meter in die Tiefe auf den Boden.