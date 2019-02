New York Zeichnungen statt Siebdrucke von Andy Warhol

Wie wichtig Zeichnungen und Skizzen von Hand im Schaffen von Pop-Art-Pionier Andy Warhol (1928-1987) waren, wird oft übersehen. Die Ausstellung "By Hand" in der New York Academy of Art zeigt nun Zeichnungen Warhols aus den 50er bis zu den 80er Jahren. Zu sehen sind mehr als 150 Illustrationen, von denen viele noch nie in den USA gezeigt wurden.