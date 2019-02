Israelische Panzer beschossen offenbar Stellungen in Syrien

Israelische Panzer haben nach Medienberichten am Montagabend eine Reihe von Stellungen und Stützpunkten in Syrien beschossen. Dabei seien eine Krankenhaus-Ruine und ein Beobachtungsstand in der Provinz Quneitra getroffen worden, berichtete die syrische Staatsagentur SANA. Personen seien dabei nicht zu Schaden gekommen, hieß es.