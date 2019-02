Boot mit 150 Migranten vor libyscher Küste gerettet

Das Boot mit Dutzenden Migranten an Bord, das vor der Küste Libyens in Seenot geraten ist, ist von der libyschen Küstenwache gerettet worden. 100 Migranten wurden von einem libyschen Schiff in Sicherheit gebracht, teilte Italiens Behörden in einer Presseaussendung am Montag mit.