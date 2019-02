Beim Absturz eines Militärhelikopters in der türkischen Metropole Istanbul sind am Montag vier Soldaten ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war auf einen menschenleeren Spielplatz gestürzt.

Die Soldaten seien im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, sagte der Istanbuler Gouverneur Ali Yerlikaya am Montag an der Unfallstelle im Bezirk Cekmeköy auf der asiatischen Seite der Stadt.

Der Helikopter stürzte in einem Wohngebiet auf einen menschenleeren Spielplatz, wie der Sender CNN Türk berichtete. Auf Bildern war das Wrack des Hubschraubers zu sehen.

Yerlikaya hatte kurz nach dem Absturz auf Twitter mitgeteilt, vier Soldaten seien verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Pilot wollte demnach notlanden. Das sei jedoch gescheitert. Die Unfallursache werde untersucht.