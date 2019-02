Leiche eines 53-Jährigen im Bezirk Amstetten gefunden

In Haidershofen im Bezirk Amstetten ist am Samstagnachmittag die Leiche eines 53 Jahre alten Oberösterreichers gefunden worden. Der Tote wurde auf einem Lagerplatz für Schwemmholz entdeckt, bestätigte die Polizei am Montag auf Anfrage Medienberichte. Der Mann aus Steyr sei seit Mitte Jänner abgängig gewesen, sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner.