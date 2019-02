China weist Kritik der Türkei an Uiguren-Lagern zurück

Facebook

Den Vorwurf der Türkei, wonach ein uigurischer Musiker in chinesischer Haft ums Leben gekommen sei, bezeichnete die Sprecherin als "lächerliche Lüge". Auf einem Video sei klar zu sehen, dass der Mann nicht nur lebt, sondern bei bester Gesundheit sei.

Zuvor hatte sich die Türkei als eine der ersten muslimischen Nationen gegen die chinesischen Lager zu Wort gemeldet und die Zwangsinternierung von Uiguren als eine "Schande für die Menschheit" bezeichnet. "Es ist kein Geheimnis mehr, dass mehr als eine Million Uiguren willkürlich festgenommen wurden, dass sie in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefoltert und politischer Gehirnwäsche unterzogen werden", hieß es am Samstag in einer Erklärung des türkischen Außenministeriumssprechers Hami Aksoy.

Die Uiguren sind ein muslimisches Turkvolk, das in dem ehemaligen Ostturkestan beheimatet ist. Viele Uiguren haben familiäre Verbindungen in die Türkei. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking verleibten die Kommunisten die Region der Volksrepublik ein. Heute gilt die Region Xinjiang wegen der Spannungen zwischen Uiguren und Han-Chinesen als Konfliktherd. Die Uiguren beklagen gewaltsame Unterdrückung, während ihnen die Chinesen Separatismus vorwerfen.

Offizielle Zahlen gibt es nicht, unbestätigten Berichten zufolge sollen aber Hunderttausende Uiguren in Internierungslagern festsitzen. Peking rechtfertigt sein Vorgehen mit extremistischen Strömungen in Xinjiang und macht die Uiguren für blutige Unruhen und Terroranschläge verantwortlich.

Ankaras Kritik an den Lagern entzündete sich vergangene Woche an Berichten, wonach der uigurische Musiker Abdurehim Heyit in chinesischer Haft gestorben sei. Doch auch dies wies Peking zurück. Chinas Staatsmedien verbreiteten daraufhin ein auf Sonntag datiertes Video, in dem Heyit angibt, dass er gesund sei und derzeit in China wegen eines unterstellten Gesetzesverstoßes festgehalten werde.