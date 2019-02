Die Tat geschah in der Stadt Stolbtsi südwestlich von Minsk. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Drama in Weißrussland

Ein Jugendlicher hat an einer Schule in Weißrussland eine Lehrerin und einen Schüler erstochen, zwei weitere Minderjährige wurden verletzt. Das teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Minsk mit.

Der Jugendliche floh zunächst, wenig später hätten Polizisten ihn festgenommen. Der mutmaßliche Täter sei 2003 geboren worden, hieß es in der Mitteilung. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Tat geschah in der Stadt Stolbtsi südwestlich von Minsk