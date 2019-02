Zwei Palästinenser starben in Schmugglertunnel von Ägypten

Zwei Palästinenser sind nach Angaben des Hamas-geführten Innenministeriums in einem Schmugglertunnel zwischen dem Gazastreifen und Ägypten umgekommen. Der Hamas-Polizist und der Zivilist seien zur Rettung von drei Tunnelarbeitern in dem unterirdischen Gang gewesen und hätten giftiges Gas eingeatmet, hieß es in einer Stellungnahme am Montag. Die drei Arbeiter seien gerettet worden.