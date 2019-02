Grazer Taxilenkerin drückte bei Überfall aufs Gaspedal

Eine 55-jährige Taxilenkerin in Graz ist in der Nacht auf Sonntag vor Räubern geflüchtet. Drei Männer hatten sich von ihr fahren lassen, doch als sie zahlen sollten, hielt ihr einer eine Waffe an den Nacken. Die Frau dachte nicht daran, ihre Geldbörse herzugeben, und drückte auf das Gaspedal. Die Täter flüchteten ohne Beute, hieß es seitens der Polizei.