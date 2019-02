29-Jähriger in Regau getötet: Mehrere Messer waren im Spiel

Nachdem bei einer Massenschlägerei in Regau (Bezirk Vöcklabruck) in der Nacht auf Samstag ein 29-Jähriger getötet wurde, sind am Sonntag acht Verdächtige in die Justizanstalt überstellt worden. Bei der Auseinandersetzung seien mehrere Messer im Spiel gewesen, berichtete die Staatsanwaltschaft Wels. Der getötete Mazedonier wies augenscheinlich Stichverletzungen auf.