Anhänger von Guaidó und Maduro demonstrierten in Venezuela

Viele Venezolaner sind am Wochenende auf die Straßen gegangen, um ihre Unterstützung entweder für den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó oder für Staatschef Nicolás Maduro auszudrücken. Maduro verbreitete am Sonntag Bilderseiner Anhänger in der Stadt Barcelona im Bundesstaat Anzoátegui auf Twitter. Auch Guaidós Unterstützer demonstrierten unter anderem in der Hauptstadt Caracas.