Musikvideo-Dreh rief Polizei-Spezialkräfte auf den Plan

Maskierte Männer mit Maschinenpistolen in einer Tiefgarage - diese Beobachtung ließ einen Mann in Frankfurt die Polizei verständigen. Die Leitstelle zog Interventionskräfte und Spezialeinsatzkräfte aus der ganzen Stadt zusammen und schickte sie zum Einsatzort, wie das Polizeipräsidium am Sonntag mitteilte. Allerdings vergebens, denn es handelte sich um Dreharbeiten für ein Musikvideo.